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Фрагменты костей нашли в печке дома под Новгородом, где пропал годовалый ребенок

Георгий Соланович

Происшествия
Фрагменты костей нашли в печке дома под Новгородом, где пропал годовалый ребенок
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Фрагменты, похожие на кости, были найдены в доме города Холм Новгородской области. Ранее у владельцев квартиры пропала дочь. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

— Фрагменты, похожие на кости, были обнаружены в печи в бане. Родители девочки задержаны, — передает слова источника РИА Новости.

Он уточнил, что сообщение об исчезновении ребенка 2020 года рождения поступило 25 января. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

По словам матери ребенка, она оставила девочку в доме и пошла стирать белье. После дочь пропала.

На месте происшествия создана следственно-оперативная группа. Специалисты проверяют все версии случившегося, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Также сотрудники СК выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье.

Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении ребенка, призвали незамедлительно сообщить об этом в следственные органы.

14 января полиция обнаружила пропавшего в Казани десятилетнего мальчика. В 16:20 на проспекте Ямашева ребенок был обнаружен сотрудниками уголовного розыска.

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