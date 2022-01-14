Полиция обнаружила пропавшего в Казани десятилетнего мальчика

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правоохранителям удалось обнаружить десятилетнего мальчика, пропавшего в Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в пятницу, 14 января.

— На розыск были ориентированы все наружные службы полиции. В 16:20 на проспекте Ямашева ребенок был обнаружен сотрудниками уголовного розыска, — рассказала правоохранитель.

Перед этим родители ребенка, как уточнила она, обратились в полицию из-за того, что их сын ушел в школу и не вернулся домой. Мальчика обнаружили около трамвайных путей, а затем доставили в отделение полиции, его жизни ничего не угрожает, приводит слова Волк «МВД Медиа».

10 января в СК сообщили, что пропавшего на юго-востоке Москвы 14-летнего подростка нашли живым. Мальчик, проживающий в районе Марьино, не вернулся в положенное время домой, после этого начались его поиски.

Благодаря совместной работе следователей и волонтеров «Поиск пропавших детей» местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.