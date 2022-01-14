Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полиция обнаружила пропавшего в Казани десятилетнего мальчика

Иван Юминов

Происшествия
Полиция обнаружила пропавшего в Казани десятилетнего мальчика
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правоохранителям удалось обнаружить десятилетнего мальчика, пропавшего в Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в пятницу, 14 января.

— На розыск были ориентированы все наружные службы полиции. В 16:20 на проспекте Ямашева ребенок был обнаружен сотрудниками уголовного розыска, — рассказала правоохранитель.

Перед этим родители ребенка, как уточнила она, обратились в полицию из-за того, что их сын ушел в школу и не вернулся домой. Мальчика обнаружили около трамвайных путей, а затем доставили в отделение полиции, его жизни ничего не угрожает, приводит слова Волк «МВД Медиа».

10 января в СК сообщили, что пропавшего на юго-востоке Москвы 14-летнего подростка нашли живым. Мальчик, проживающий в районе Марьино, не вернулся в положенное время домой, после этого начались его поиски.

Благодаря совместной работе следователей и волонтеров «Поиск пропавших детей» местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также:
Дети МВД Казань
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан:. Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте