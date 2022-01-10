Пропавшего на юго-востоке Москвы мальчика нашли живым

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пропавшего на юго-востоке столицы 14-летнего подростка нашли живым. Об этом сообщается в понедельник, 10 января, на сайте ГУ СК по Москве.

10 января мальчик, проживающий в районе Марьино, не вернулся в положенное время домой. После этого начались его поиски.

— Благодаря совместной работе следователей и волонтеров «Поиск пропавших детей» местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Система «Сфера» выявила в метро Москвы свыше двух тысяч разыскиваемых людей. Среди найденных граждан оказались преступники и без вести пропавшие.