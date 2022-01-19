«На меня напал незнакомец в маске»: как криминалисты и психологи отличают детскую ложь от истины

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Каждый родитель наверняка сталкивался с тем, что его ребенок сочинял какую-нибудь историю, выдавая ее за правду. А если это криминальная история? Зачастую в подобных случаях родители, не думая, обращаются в полицию, чтобы защитить свое чадо. Порой это может привести к негативным последствиям. «Вечерняя Москва» вспомнила такие случаи, а также поговорила с криминалистом и детским психологом о том, как правоохранители работают с показаниями детей и как себя вести, если ребенок сообщил о преступлении.

Показания детей тщательно проверяют

Профессор криминалистики Анатолий Кустов рассказал «ВМ», что показания ребенка, который заявил о нападении или случае насилия со стороны взрослого, проверяют эксперты из разных областей. Прежде всего с ним проводят работу судебные медики. Их задача — установить, есть ли на теле ребенка следы повреждений, ссадины и другие свидетельства насилия.

Если медики подтвердят факт насилия, то обвинение приобретет серьезный вес. Если медики не выявят следов нападения или насилия, следствие прибегнет к помощи других специалистов.

— Есть психолог-криминалист, который беседует с ребенком и выясняет: то, что говорит несовершеннолетний, правдивая или ложная информация. Также прослушиваются аудио- и видеозаписи беседы ребенка со следователем. После этого специалист дает свое заключение. В дальнейшем, в том числе на основании этого заключения, строится работа следствия, — рассказал собеседник «ВМ».

Криминалист отметил, что дети действительно любят фантазировать. По этой причине ключевая задача психолога-криминалиста — провести разграничение между эмоциональной составляющей и тем, что было на самом деле.

— Строгость отношения к обвиненному в насилие над ребенком человеку на этапе следствия в первую очередь будет зависеть от того, установлен ли медиками сам факт насилия или нет, — заключил криминалист.

Так, в ноябре 2021 года школьница выдумала историю об изнасиловании из-за страха перед родителями. Случай произошел в Москве. Школьница отправилась на алкогольную вечеринку к подруге. Причем на автобус ее посадила мама, ничего не подозревающая о планах дочери. Досуг с подругами обернулся алкогольным опьянением, и, когда нужно было ехать домой, девушка просто выключила свой мобильный телефон.

Через какое-то время школьница вернулась домой. Она рассказала родителям, что ее изнасиловал мужчина азиатской внешности в маске и темной одежде. Испуганные взрослые тут же обратились в полицию. Правоохранители изучили данные с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что никакого изнасилования не было. Позже школьница созналась, что все выдумала.

Еще один подобный случай произошел в декабре 2020 года. Тогда 13-летняя девочка заявила в полицию о том, что стала жертвой изнасилования, которое учинили пятеро незнакомцев в масках. По словам школьницы, на нее якобы напали в центре Москвы по дороге в магазин.

Последующая судебно-медицинская экспертиза не выявила повреждений половых органов и никаких других следов изнасилования на теле ребенка. К тому же школьница часто путалась в своих показаниях, а после предполагаемого изнасилования ее в хорошем расположении духа видела родственница.

Выяснилось, что родители девочки погибли в автокатастрофе. Она живет с бабушкой и раньше уже рассказывала ей похожую историю. Бабушка водила внучку к гинекологу и в тот раз следы насилия также не выявили.

Почему дети выдумывают подобные небылицы

В разговоре с «ВМ» детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова отметила, что одна из причин, по которой дети выдумывают истории о нападении, — недостаток любви и внимания со стороны родителей.

— Идущий на такой шаг ребенок, как правило, чувствует, что его недостаточно сильно любят и ценят. Он хочет создать у родителей страх: «Вы можете меня потерять». Это как бы предупреждение: если вы не обратите на меня внимание, то, может быть, я с собой что-нибудь сделаю или со мной что-то случится, — рассказала психолог.

По ее словам, выдумывание негативных историй свойственно детям, которых часто ругают или родители которых слишком заняты и сухо разговаривают с ребенком.

Например, в Петербурге в марте 2020 года 15-летний школьник пришел домой с ожогами и рассказал своим родителям, что стал жертвой проделок незнакомых хулиганов. По словам юноши, незнакомцы в масках бросили в него петарду, от которой он и получил имеющиеся у него травмы.

Полиция искала хулиганов почти два дня. А позже выяснилось, что школьник все выдумал. На самом деле он гулял с товарищем, у которого был с собой сигнальный пистолет. Мальчики забавлялись, передавая «игрушку» из рук в руки. В какой-то момент оружие выстрелило и обожгло руки одному из шалунов. Для того чтобы избежать родительского наказания, юноша решил выдумать историю о нападении.

Еще одной причиной подобного поведения детей может быть страх наказания. В этом случае дети хотят защититься от насилия со стороны родителей и прибегают к фантазии, считает Наумова.

— Такое можно ожидать от ребенка, который живет в очень жестких условиях. Например, подвергается либо психическому, либо физическому насилию: родители сильно его ругают, наказывают либо бьют. И тогда ребенок начинает выкручиваться и придумывать разные небылицы, чтобы только спасти себя. Потому что иначе ему просто страшно идти домой, — сказала специалист.

Он также отметила, что при подобном поведении, особенно в случае изощренных выдумок, не стоит исключать и проблемы с психическим здоровьем ребенка.

Так, в августе 2021 года 15-летняя московская школьница рассказала такую историю. Вечером она возвращалась с прогулки и шла по улице Головачева. К ней навстречу вышел незнакомый мужчина в кофте с капюшоном. Он спросил у нее дорогу, а после этого пошел следом за ней.

По словам девушки, она побежала. Нападавший догнал ее и вколол что-то в левую ягодицу. После этого она потеряла сознание. Когда школьница пришла в себя, она смогла дойти до проходной находящегося неподалеку военного училища. Там ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

Однако в больнице на теле девочки не обнаружили следов инъекции.

Как вести себя родителям

Для того чтобы ребенок не обманывал, родителям прежде всего следует отказаться от жестких наказаний и, наоборот, сделать так, чтобы ребенок ощущал их поддержку, особенно если он попал в сложную ситуацию.

— Нужно выслушать, поддержать. Сказать ребенку: «Я тебя понимаю». Обнять и обогреть. А позже, когда ребенок уже почувствовал себя в безопасности, задавать ему вопросы, на основании которых он сделает правильные выводы и лучше поймет ситуацию. Не следует давать ребенку готовых решений. Важно, чтобы ребенок сам принял решение. Тогда он сделает правильные выводы, научится мыслить и не будет обманывать родителей, а, наоборот, в любой сложной ситуации сможет обратиться к родителям за помощью, — рекомендует психолог.

Если у родителей возникли сомнения в правдивости рассказанной их чадом истории, можно прибегнуть к простому приему: задавать ребенку один и тот же вопрос, но в разных формулировках, и посмотреть будет ли один и тот же ответ.

Если ребенок все-таки путается в показаниях, тогда нужно поговорить с ним более детально, обнять, сказать, что его ни при каком условии не обидят, что вы за него заступитесь. Затем попросить рассказать детали произошедшего для последующего обращения в полицию. При этом ребенку нужно объяснить, что подобное обращение может иметь негативные последствия.

— Если ребенок увидит, что ситуация серьезная, и поймет, что он в безопасности, он, скорее всего, расскажет правду. И важно, когда ребенок все-таки рискнул и рассказал правду, не наказывать его, — заключила собеседница «ВМ».