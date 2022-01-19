«Трогает в интимных местах»: в Приморье тренера по ММА обвинили в домогательствах к детям

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В Приморье 55-летний тренер по смешанным единоборствам (ММА) стал фигурантом уголовного дела о домогательствах. Сразу несколько детей рассказали родителям, что он трогал их в интимных местах. Об этом в среду, 19 января, сообщил Telegram-канал SHOT.

Тренер по имени Артур К. тренирует мальчиков и девочек в селе Владимиро-Александровское. К присутствию родителей на тренировках он относится негативно, аргументируя это тем, что дети в таком случае отвлекаются.

После одного из занятий 9-летняя девочка спросила у своей мамы: почему тренер трогает ее в области паха. Мать ребенка стала подсматривать за происходящим на тренировках, но ничего подозрительного не заметила и подумала, что дочь преувеличивает.

Однако спустя некоторое время в общем чате группы другой родитель написал, что его ребенок рассказал о приставаниях Артура К.

— Она (дочь — прим. «ВМ») мне рассказала, что это происходит не на тренировке, а в моменты, когда они отдыхают после тренировки. У них есть перерывы. Они сидят у него на коленях. И, когда они сидят на коленях у него, вот именно в этот момент он трогает девочек, — рассказала одна из матерей.

Кроме того, о странном поведении тренера поведали и мальчики, посещающие секцию по ММА. По их словам, Артур К. «двусмысленно ведет себя со всеми девочками»: сажает себе между ног, катает на шее и подсаживает до турников за ягодицы.

Родители написали заявление в Следственный комитет. По данным Telegram-канала, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста».