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История о нападении на школьницу со шприцем в парке «Люблино» может оказаться выдумкой

Илья Ашуров

Происшествия
История о нападении на школьницу со шприцем в парке «Люблино» может оказаться выдумкой
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Головачёва Карта всех событий

История о нападении на школьницу со шприцем в парке может быть выдумкой. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По словам собеседника «ВМ», в больнице на теле девочки не обнаружили следов инъекций. Не исключено, что девушка могла придумать историю, чтобы скрыть правду от родителей.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 2 августа. 15-летняя школьница возвращалась с прогулки и шла по улице Головачева. К ней навстречу вышел незнакомый мужчина в кофте с капюшоном. Он спросил у нее дорогу, а после этого пошел следом за ней.

Девушка побежала. Нападавший догнал ее и вколол что-то в левую ягодицу. После этого она потеряла сознание. Когда школьница пришла в себя, она смогла дойти до проходной находящегося неподалеку военного училища. Ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

Девочке поставлен диагноз «отравление». Факт укола также подтвердился. При этом ничего из вещей у нее не пропало, следов насилия на теле не замечено.

По данному факту проводится проверка.

Позднее данный факт подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

— Проводится проверка по факту поступившей телефонограммы в ОМВД по району Люблино из медучреждения о доставлении к ним несовершеннолетней девочки с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры по городу сообщили, что ведомство взяло дело на контроль.

Во вторник, 3 августа, в Подмосковье произошла еще одна резонансная история. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что обнаружила ребенка у жилого дома на Молодежной улице. В руках малышки была сумка, наполненная детскими вещами. На вид девочке примерно два года.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в настоящее время правоохранители ищут родственников девочки. По факту случившегося проводится проверка.

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