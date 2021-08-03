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Беспризорную двухлетнюю девочку нашли в подмосковном Жуковском

Илья Ашуров

Происшествия
Беспризорную двухлетнюю девочку нашли в подмосковном Жуковском
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Жуковский, Молодёжная улица Карта всех событий

В подмосковном Жуковском была обнаружена беспризорная девочка возрастом около двух лет. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что встретила ребенка примерно двухлетнего возраста у жилого дома на Молодежной улице. В руках малышки была сумка, наполненная детскими вещами.

— Ребенок помещен в педиатрическое отделение одного из местных медицинских учреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — заключила Петрова.

В настоящее время правоохранители ищут родственников девочки. По факту случившегося проводится проверка.

Руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «ВМ», что надзорное ведомство также организовало проверку по данному инциденту.

— В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, — сказала Григорьева.

В прошлом месяце сообщалось, как мать бросила собственную дочь в одном из столичных хостелов, не желая больше содержать ребенка и продолжать его воспитание. Тогда девочку также госпитализировали. Однако позже женщина сообщила, что не отказывается от дочери и готова ее забрать из больницы.

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