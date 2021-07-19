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«Это твои проблемы»: мать бросила ребенка в столичном хостеле

Илья Ашуров

Происшествия
«Это твои проблемы»: мать бросила ребенка в столичном хостеле
Фото: Вечерняя Москва

Женщина бросила собственного ребенка в одном из столичных хостелов. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Столичная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению им своих обязанностей по воспитанию детей, — заключила Нефедова.

Источник «ВМ», знакомый с ситуацией, сообщил, что женщина оставила девочку, которой меньше года, в хостеле, не желая больше содержать ее и продолжать воспитание. Покидая хостел, женщина отправила мужу СМС: «Это твои проблемы».

Однако мужчина заявил, что он сам находится в трудном финансовом положении и не может содержать малыша.

В настоящее время ребенок находится в больнице.

В начале этого месяца уже сообщалось о случае, когда пострадал ребенок. 9 июля в одной из квартир на северо-востоке столицы обнаружили 10-летнего мальчика со следами избиения. В квартире также пребывала и мать ребенка. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Позже ребенка доставили в больницу на обследование.

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