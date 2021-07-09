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Ребенка со следами избиения нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Ребенка со следами избиения нашли в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: СК РФ

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения в одной из квартир на северо-востоке столицы ребенка со следами избиения. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, 10-летного мальчика с повреждениями на теле увидел участковый во время обхода квартир в Бирюлеве. В квартире также пребывала и мать ребенка. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Позже ребенка доставили в больницу на обследование.

— В ближайшее время будут опрошены родители ребенка, также в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям родителей по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» — прим. «ВМ»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

Ранее СК инициировал проверку после госпитализации ребенка с отравлением из квартиры на севере Москвы. Ребенок вместе с родителями был в гостях в доме на улице Ивана Сусанина. Когда взрослые отвлеклись, он сделал глоток жидкости для розжига. Малышу понадобилась медицинская помощь.

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