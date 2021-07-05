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Ребенок выпил жидкость для розжига на севере Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Ребенок выпил жидкость для розжига на севере Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Ивана Сусанина Карта всех событий

Управление Следственного комитета РФ по Москве проведет доследственную проверку после госпитализации ребенка с отравлением из квартиры на севере столицы. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, ребенок вместе с родителями был в гостях на улице Ивана Сусанина. Когда взрослые отвлеклись, он сделал глоток жидкости для розжига. Малышу понадобилась медицинская помощь.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — отметила Юлия Иванова.

Она добавила, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее «ВМ» сообщала, что магнит от металлической двери упал на четырехлетнего ребенка на юго-западе Москвы.

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