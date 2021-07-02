Магнит от металлической двери упал на четырехлетнего ребенка на юго-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с получением четырехлетней девочкой травмы головы. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. По словам представителя ведомства, вечером 1 июля на девочку, которая выходила из подъезда, упал магнит с входной двери жилого дома.

— В результате инцидента ребенок получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь, — сообщила Нефедова.

Она также добавила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка ответственным лицам, которые должны следить за безопасностью оказываемых услуг.

Ранее «ВМ» сообщала, что в понедельник, 28 июня, рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветка дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте.