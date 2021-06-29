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СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка из-за падения ветки дерева в Королеве

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка из-за падения ветки дерева в Королеве
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка в Подмосковье. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Речь идет об инциденте, который произошел в Королеве. В понедельник, 28 июня, рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветка дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В ходе доследственной проверки правоохранители установили, что в момент трагедии ребенок находился под присмотром родителей. Мальчик, играя с другим ребенком, дергал ветку дерева. Последняя была надломлена из-за сильного ветра.

— В результате ветвь упала на ребенка, причинив ему травмы несовместимые с жизнью, второй мальчик успел отбежать в сторону, — заключила Врадий.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее СК возбудил дело после гибели несовершеннолетнего подростка в подмосковном Ступине. Тогда 14-летний юноша погиб от удара тока на территории частного дома. Следователи выяснили, что подросток дотронулся мокрой рукой до электрического удлинителя.

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