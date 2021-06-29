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СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в подмосковном Ступине

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в подмосковном Ступине
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в Подмосковье. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Речь идет об инциденте, который произошел 27 июня на территории дачного участка, расположенного в селе Семеновском (город Ступино — прим. «ВМ»): от удара тока погиб 14-летний юноша.

— Установлено, что подросток после купания в воде дотронулся мокрой рукой до электрического удлинителя, используемого для выполнения хозяйственных работ на участке. В результате мальчика ударило электрическим током, — заключила Врадий.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о другом трагическом эпизоде, обернувшемся гибелью несовершеннолетнего. Инцидент произошел 26 июня в Новой Москве. По предварительной информации, подросток 17 лет прыгнул в пруд и не смог вынырнуть. В результате случившегося мальчик утонул.

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