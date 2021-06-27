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Подросток погиб в результате удара тока в подмосковном Ступине

Илья Ашуров

Происшествия
Подросток погиб в результате удара тока в подмосковном Ступине
Фото: СК РФ

В подмосковном Ступине от удара тока погиб 14-летний юноша. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По сообщению ведомства, инцидент произошел на территории дачного участка, расположенного в селе Семеновском. Следователи выехали на место происшествия, провели его осмотр и опросили родственников погибшего ребенка.

В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившейся трагедии, передает РИАМО.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о другом трагическом эпизоде, обернувшемся гибелью несовершеннолетнего. Инцидент произошел 26 июня в Новой Москве. По предварительной информации, подросток 17 лет прыгнул в пруд и не смог вынырнуть. В результате случившегося мальчик утонул.

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