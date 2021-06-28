СК начал проверку гибели ребенка из-за падения на него ветви дерева в Королеве

Фото: СК РФ

В подмосковном Королеве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветка дерева. От полученных травм ребенок умер на месте. Следственный отдел по городу Мытищи выехал на место происшествия и организовал проведение доследственной проверки. Об этом сообщила в понедельник, 28 июня, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что оставленный в коляске на улице 4-месячный ребенок погиб в Электростали. Инцидент произошел 24 июня рядом с домом на Октябрьской улице.