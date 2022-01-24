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Мать выбросила восьмилетнюю девочку из окна квартиры в Крыму

Иван Юминов

Происшествия
Мать выбросила восьмилетнюю девочку из окна квартиры в Крыму
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Женщина убила восьмилетнюю дочку в поселке Новый Свет под Судаком, выбросив ее из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщили в ГСУ СК по Крыму и Севастополю в понедельник, 24 января.

— В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура республики. Ведомство начало проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе чего установит все обстоятельства трагедии.

Судакский городской суд заключил подозреваемую под стражу до 23 марта. По версии следствия, причиной инцидента стал словесный конфликт между членами семьи.

Женщина признала причастность к убийству и дала показания, уточнили в суде. Семья не состояла на профилактическом учете, приводит слова уполномоченной по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой РИА Новости.

21 января в СК сообщили, что житель Башкирии жестоко убил двухлетнего сына, приревновав жену. Трагедия произошла в Аургазинском районе весной 2021 года.

Следователи выяснили, что мужчина заподозрил в неверности свою супругу, усомнившись в отцовстве воспитываемого мальчика. Во время ссоры с женой житель Башкирии начал вести себя агрессивно и по отношению к ребенку, с силой толкнув плачущего малыша.

Он ударился головой о косяк двери, после чего отец избил его руками, пультом от телевизора и ударил со всей силы о пол. Пострадавший мальчик умер от полученных травм. Мужчина сбежал с места преступления, но его оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

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