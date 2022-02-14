Родившая ребенка москвичка выбросила его из окна четвертого этажа

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Женщина родила ребенка в понедельник, 14 февраля, после чего выкинула его из окна четвертого этажа в Москве.

Малыш остался жив и в настоящее время медики везут его в детскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить, почему женщина пошла на такой шаг, передает РЕН ТВ.

9 февраля сообщалось, что выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод москвичку будут судить. Женщина родила девочку, после чего, завернув ее в наволочку, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод.