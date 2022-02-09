Выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод москвичку будут судить

Фото: пресс-служба суда

Жительницу столицы, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод жилого дома, будут судить за покушение на убийство. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 9 февраля, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, женщина родила девочку, после чего, завернув ее в наволочку, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод.

— В рамках предварительного следствия проведены судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемую в совершенном преступлении. В ходе допроса она полностью признала свою вину, — рассказала Иванова.

По ее словам, следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело было передано для направления в суд.

— Я родила ребенка и, вместо того чтобы вызвать скорую, выкинула его в мусоропровод, — заявила женщина.

Видео: Пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве

Завернутую в полиэтиленовый пакет новорожденную девочку нашли утром 9 сентября 2021 года в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре в Москве. Местный житель услышал плач ребенка и обратился в полицию. Малышку сразу передали врачам.

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности.

Тем же вечером была установлена личность женщины. Ею оказалась 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили ребенка. У горе-матери также есть 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав.