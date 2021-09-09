Новорожденную девочку нашли у мусоропровода на юго-западе Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

В одном из домов на юго-западе столицы найден ребенок. Девочке несколько часов от рождения. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 сентября, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Младенца обнаружили лежащим в помещении мусоропровода в доме на Литовском бульваре. Девочку сразу передали врачам.

Фото: Прокуратура Москвы

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности. Отмечается, что видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. В данный момент девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

— Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка. Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами, — резюмировала Нефедова.

В августе «ВМ» писала о еще одном похожем случае. Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева. Он был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от рождения. Ее также передали медикам.