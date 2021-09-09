Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новорожденную девочку нашли у мусоропровода на юго-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Новорожденную девочку нашли у мусоропровода на юго-западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

В одном из домов на юго-западе столицы найден ребенок. Девочке несколько часов от рождения. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 сентября, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Младенца обнаружили лежащим в помещении мусоропровода в доме на Литовском бульваре. Девочку сразу передали врачам.

Новорожденную девочку нашли у мусоропровода на юго-западе МосквыФото: Прокуратура Москвы

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности. Отмечается, что видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. В данный момент девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

— Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка. Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами, — резюмировала Нефедова.

В августе «ВМ» писала о еще одном похожем случае. Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева. Он был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от рождения. Ее также передали медикам.

Читайте также:
ПрокуратураДетиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте