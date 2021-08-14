Новорожденную девочку выкинули в мусорный бак в центре Москвы
Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в центре Москвы. Об этом в субботу , 14 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
По словам представителя ведомства, в мусорном контейнере на улице Усачева обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Ее передали медикам.
— Прокуроры устанавливают обстоятельства оставления в опасности очередного новорожденного, — сказала Неверова.
Она отметила, что жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль.
— После установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка, — заключила Нефедова.
Этот трагический инцидент стал третьим на этой неделе. Так, в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.
Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.
А в пятницу, 13 августа, брошенного ребенка нашли лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц.
Мать последнего удалось быстро установить. Выяснилось, что бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей.