Новорожденную девочку выкинули в мусорный бак в центре Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в центре Москвы. Об этом в субботу , 14 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в мусорном контейнере на улице Усачева обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Ее передали медикам.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Прокуроры устанавливают обстоятельства оставления в опасности очередного новорожденного, — сказала Неверова.

Она отметила, что жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль.

— После установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка, — заключила Нефедова.

Этот трагический инцидент стал третьим на этой неделе. Так, в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.

А в пятницу, 13 августа, брошенного ребенка нашли лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц.

Мать последнего удалось быстро установить. Выяснилось, что бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей.