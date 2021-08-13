Новорожденного ребенка нашли на скамейке у дома в Москве
Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители незамедлительно сообщили в полицию. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
По словам представителя ведомства, прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка, — заключила Нефедова.
В среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.
Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина, является родным дедушкой ребенка.
Мальчик, которому не исполнилось и месяца, доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.