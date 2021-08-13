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Новорожденного ребенка нашли на скамейке у дома в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Новорожденного ребенка нашли на скамейке у дома в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители незамедлительно сообщили в полицию. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка, — заключила Нефедова.

В среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина, является родным дедушкой ребенка.

Мальчик, которому не исполнилось и месяца, доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.

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