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Младенцу, которого пытались выдать за подкидыша, оказывают медпомощь

Анастасия Колоскова

Происшествия
Младенцу, которого пытались выдать за подкидыша, оказывают медпомощь
Фото: Pixabay

Младенец, которого якобы бросили на Алтуфьевском шоссе, находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— Сейчас малыш находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Ранее семья за социальной помощью не обращалась, — заявили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что вопрос о том, с кем будет проживать ребенок, будет решаться после его выписки. Со своей стороны сотрудники соцзащиты пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку в интересах ребенка, приводят слова ведомства, ТАСС.

Примерно в 2 часа ночи в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

По словам представителя ведомства, заявивший мужчина является родным дедушкой ребенка.

Позже пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала кадры из квартиры семьи новорожденного.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
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