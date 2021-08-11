Брошенного новорожденного ребенка обнаружили на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Примерно в 02:00 11 августа в полицию обратился мужчина, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе, он обнаружил брошенного новорожденного ребенка. Об этом в среду, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, заявивший мужчина является родным дедушкой ребенка.

— Личность матери и ее место жительство установлены, — отметила Нефедова.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.

В среду, 4 августа, 24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытая черепно-мозговая травма и значительная кровопотеря.

Суд заключил под стражу до 4 октября 2021 года 24-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своего малолетнего сына.