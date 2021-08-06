Мужчина, выбросивший сына из окна квартиры в Москве, арестован

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Шумилова Карта всех событий

Суд заключил под стражу до 4 октября 2021 года 24-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своего малолетнего сына. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.



Ранее прокуратура Москвы поставила на особый контроль ход и результаты расследования данного уголовного дела.

Видео: Пресс-служба Кузьминского суда

24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытая черепно-мозговая травма и значительная кровопотеря.

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В тот же день Следственный комитет задержал мужчину. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Позже СК опубликовал видео допроса мужчины, выбросившего сына из окна квартиры в Москве вечером в среду, 4 августа. В настоящий момент отец ребенка доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся все необходимые следственные действия.

Видео: ГСУ СК по Москве

На вопросы следователя о произошедшем мужчина отвечает неохотно и коротко.

— Выкинул ребенка в окно… Моего сына… Пятый этаж, — сказал задержанный.