СК задержал мужчину, который выбросил из окна дома своего сына на юго-востоке Москвы

Фото: СК РФ

Следственный комитет задержал мужчину, который выбросил своего сына из окна пятого этажа на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается, — отметила представитель СК.

Вечером 4 августа 24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.