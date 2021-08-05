Появилось видео с улицы Шумилова, где мужчина выбросил сына из окна

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Шумилова Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело, возбужденное после падения маленького ребенка из окна дома на улице Шумилова.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ видно, как мальчику оказывают медицинскую помощь на месте происшествия и забирают в больницу.

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с поступлением мальчика в одну из столичных больниц. По предварительной информации, ребенка выбросил из окна квартиры пятого этажа его отец. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка. Мать с ребенком не проживала. Местонахождение мужчины устанавливают полицейские.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ребенок находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.