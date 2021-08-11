Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Появились кадры из квартиры брошенного новорожденного ребенка на Алтуфьевском шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовала пресс-служба прокуратуры Москвы.

На кадрах видно заставленную двухъярусными кроватями квартиру. Под одной из кроватей лежит белый медведь, а вся мебель завалена тряпками.

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— Малолетний мальчик (04.08.2021 г. р.) доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова

Примерно в 2 часа ночи в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

По словам представителя ведомства, заявивший мужчина является родным дедушкой ребенка.

В воскресенье, 8 августа, пьяная мать проломила ребенку череп в Москве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему.

Предварительно установлено, что в вечернее время 8 августа обвиняемая находилась в непосредственной близости от выхода на перрон к поездам дальнего следования Павелецкого вокзала. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина поместила своего малыша в люльку, которая неустойчиво стояла на чемодане, в результате чего малыш упал на бетонное покрытие пола и получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, а также ушиб головного мозга и перелом.