Установлена личность женщины, оставившей новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Установлена личность женщины, которая оставила новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 сентября, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой, — рассказала Нефедова.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования по данному делу.

Младенца обнаружили лежащим в помещении мусоропровода в доме на Литовском бульваре. По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Девочку сразу передали врачам.

Фото: Прокуратура Москвы

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности. Отмечается, что видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

В августе «ВМ» писала о похожем случае. Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева. Он был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от рождения. Ее также передали медикам.