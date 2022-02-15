Уголовное дело завели на женщину, выкинувшую из окна новорожденного ребенка

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Суд возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» на женщину, выкинувшую из окна новорожденного ребенка. Об этом сообщили на официальном сайте СК России.

До этого стало известно, что прокуратура Москвы поставила на контроль инцидент с выброшенным из окна ребенком.

14 февраля сообщалось, что родившая ребенка москвичка выбросила его из окна четвертого этажа. Малыш остался жив, его госпитализировали. Женщину также забрали в медицинское учреждение, где после оказания ей первой помощи правоохранители начнут расследование.

По предварительным данным, около 21 часа 30-летняя женщина после домашних родов поместила малыша в пакет и выбросила его из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольской. На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.