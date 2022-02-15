Главное
Путин одобрил проект ответа России по гарантиям безопасности
Вечорко рассказал, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном»
В долларах или в евро? Экономист объяснил, когда невыгодно получать зарплату в иностранной валюте
Один человек пострадал при хлопке газа в доме в Люберцах
«На краю пропасти»: Джонсон высказался о ситуации на Украине
«Я уже эмоционально устала»: Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал
Карта городских событийСмотреть карту
Прокуратура Москвы поставила на контроль инцидент с выброшенным из окна ребенком
Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий
Столичная прокуратура в понедельник, 14 февраля, поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия с новорожденным и принятие процессуального решения по данному факту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, около 21 часа 30-летняя женщина после домашних родов поместила малыша в пакет и выбросила его из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольская.
Новорожденный мальчик и женщина были госпитализированы.
На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.
14 февраля сообщалось, что родившая ребенка москвичка выбросила его из окна четвертого этажа. Малыш остался жив и в настоящее время медики везут его в детскую больницу.
Читайте также:
Подкасты
Подписаться
Последнее
Прокуратура Москвы поставила на контроль инцидент с выброшенным из окна ребенком
«Только живи!»: сын Жириновского впервые высказался о болезни отца
Разрушительный аспект: таролог рассказала, какой день в конце февраля принесет ссоры и скандалы
Родившая ребенка москвичка выбросила его из окна четвертого этажа
СМИ: Госдеп приказал уничтожить оборудование посольства в Киеве
Пентагон приветствовал позицию Лаврова по кризису на Украине
Появились подробности инцидента с газом в пятиэтажном доме в Люберцах
Мнения Все мнения
СпецпроектыГде в Москве жили и творили великие люди Война моторов и горючего Тест: Предрасположенность к онкологическим заболеваниям Викторина: Проверь себя. Где в Москве живут африканские ежи и как найти общий язык с попугаем? 15-летию ГИН посвящается…