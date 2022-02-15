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Прокуратура Москвы поставила на контроль инцидент с выброшенным из окна ребенком

Юлия Курганова

Происшествия
Прокуратура Москвы поставила на контроль инцидент с выброшенным из окна ребенком
Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ
Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Столичная прокуратура в понедельник, 14 февраля, поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия с новорожденным и принятие процессуального решения по данному факту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, около 21 часа 30-летняя женщина после домашних родов поместила малыша в пакет и выбросила его из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольская.

Новорожденный мальчик и женщина были госпитализированы.

На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

14 февраля сообщалось, что родившая ребенка москвичка выбросила его из окна четвертого этажа. Малыш остался жив и в настоящее время медики везут его в детскую больницу.

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