Следком возбудил уголовное дело по факту обнаружения ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Следователями столичного Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка, обнаруженного на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, 9 марта на стоянке около жилого дома на улице Перерва был обнаружен новорожденный мальчик, который лежал в сумке. Младенец госпитализирован в одну из детских больниц.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения матери ребенка, допрашиваются возможные очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, — добавила Иванова.

Столичная прокуратура поставила на контроль дело о брошенном новорожденном ребенке.

— Ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» — прим. «ВМ») контролируется прокуратурой Москвы, — заявила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Утром 9 марта сумку с брошенным новорожденным ребенком нашел несовершеннолетний.