«Кошмар, слезы градом»: очевидица рассказала подробности о найденном в Москве младенце в сумке

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Мать новорожденного ребенка, которого обнаружил подросток возле одного из домов на улице Перерва в столичном районе Люблино, могла быть приезжей, подбросившей малыша. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала местная жительница Юлия Цыканова, проживающая в доме, рядом с которым был найдена сумка с младенцем.

По словам москвички, она видела, как около девяти часов утра в их дворе сотрудники полиции общались с подростком, обнаружившим ребенка:

— Сегодня утром я как раз наблюдала, как полицейские разговаривали с мальчиком. Он показывал им место, где нашел ребенка. Мальчишка этот из нашего дома, но я, к сожалению, не увидела лица его, он спиной стоял.

По словам Юлии, малыш лежал возле соседнего подъезда по адресу улица Перерва, дом 74:

— Я не видела девушек в положении из соседнего подъезда. И соседка сказала, что не было у нас никого на сносях, поэтому, возможно, она не отсюда, а просто подбросила. У нас огромное желание, чтобы ее наказали и стерилизовали. Это кошмар, слезы градом. Могла бы в роддоме оставить. Этому человеку нет оправданий. До последнего не хочется верить, что так поступила мать со своим ребенком.

Собеседница «ВМ» уточнила, что возле каждого подъезда их дома висят камеры и есть вероятность, что стражам правопорядка удастся быстро найти мать малыша.

Видео: источник ВМ

По данным правоохранителей, в настоящее время ребенок госпитализирован в одну из столичных клиник. Новорожденный мальчик появился на свет в минувшее воскресенье, 6 марта, в одном из роддомов города. Об этом свидетельствует больничная бирка на руке младенца.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, следователи пытаются установить личность матери и ее местонахождение. Допрашиваются возможные очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. В свою очередь прокуратура взяла под контроль поиск матери, а также дальнейшее жизнеустройство малыша.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).