Полиция устанавливает местонахождение матери ребенка, найденного в сумке на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Полицейские устанавливают местонахождение матери ребенка, найденного на улице Перерва. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Утром 9 марта несовершеннолетний обнаружил хозяйственную сумку с брошенным новорожденным ребенком. По данным на имеющейся при малыше больничной бирке, он родился 6 марта этого года.

Также на бирке имелись фамилия, имя и отчество матери младенца.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, — рассказали в пресс-службе управления.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. В свою очередь столичная прокуратура заявила, что поставила на контроль данное дело.