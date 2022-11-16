«Искать меня не надо, приду сам»: Кадыров обратился к СБУ

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на территории Украины, заявив, что придет сам, поэтому искать его не нужно.

— Господа СБУшники, назначьте точку, я сам приеду, приду за вами и накажу вас за все ваши преступления, — заявил чеченский лидер в своих социальных сетях.

Кадыров заметил, что «пару раз» уже бывал на Украине и не замечал, чтобы кто-то в этой стране пытался его поймать. Он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не совершает никаких реальных оперативных действий по установлению его местонахождения, поскольку регулярно отключается электроэнергия, к тому же мешают работать сирены воздушной тревоги. Глава Чечни на своем канале в Telegram заметил, что «работать в таких условиях очень затруднительно».

СБУ объявила Кадырова в розыск на этой неделе, свидетельствует база данных украинской спецслужбы. Согласно опубликованному документу, политику инкриминируются две статьи УК Украины, согласно которым ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.