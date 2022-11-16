Рамзан Кадыров объявлен в розыск СБУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен в розыск на Украине. Об этом свидетельствуют данные с официального сайте Службы безопасности Украины (СБУ) на момент среды, 16 ноября.

Главе Чечни инкриминируется две статьи, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому уголовному кодексу лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, передает РИА Новости.

Недавно СБУ также объявила в розыск председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Им обоим также инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело в связи возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине.

Кроме того, СБУ объявила в розыск и официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Ему инкриминируется та же статья, что и остальным российским государственным деятелям.