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Приметы и советы

Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном преследовании СБУ Медведева

Евгений Белоусов
В мире
Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном преследовании СБУ Медведева
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи возбуждением уголовного дела против председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на Украине. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе СК.

— Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону, — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших такие решения в отношении Медведева, говорится в Telegram-канале «Следком».

10 октября СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева. Ему инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Также в розыск на Украине объявлены официальные представители МИД и Минобороны России Мария Захарова и Игорь Конашенков.

До этого Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором прокомментировал нанесенные по Украине удары. Он заявил, что украинское государство «в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом» будет представлять «постоянную прямую и явную угрозу России».

Украина Дмитрий Медведев Следственный комитет Александр Бастрыкин Уголовные дела
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