СБУ объявила в розыск Марию Захарову

Фото: МИД РФ

Служба безопасности Украины объявила официального представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск. Соответствующая информация следует из базы данных МВД Украины.

Из опубликованных данных следует, что Захарова «скрывается от досудебного расследования». Указанная дата «исчезновения» — 14 марта текущего года.

Уточняется, что представителю российского МИД инкриминируют статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», передает РИА Новости.

Также СБУ объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Ему инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

До этого Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором прокомментировал нанесенные по Украине удары. Он заявил, что украинское государство «в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом» будет представлять «постоянную прямую и явную угрозу России».

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.