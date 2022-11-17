Европе предрекли «онкологическую вспышку» в ближайшие 10 лет

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Сосредоточенность систем здравоохранения европейских стран на пандемии коронавирусной инфекции грозит государствам континента «эпидемией» рака, пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology.

Руководитель исследовательской группы, профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста заявил, что ученые обеспокоены тем, что Европа столкнется с «онкологической вспышкой» в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака в срочном порядке не вернутся на приоритетные позиции в медицине.

Специалисты замечают, что быстрое перепрофилирование систем здравоохранения, а также введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, которые до сих пор влияют на обследования и лечения пациентов с онкологией.

— Чтобы подчеркнуть масштаб проблемы, мы подсчитали, что во время пандемии COVID-19 по всей Европе без диагностики осталось около одного миллиона случаев заболевания, — цитирует РИА Новости авторов исследования.