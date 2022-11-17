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Депутаты Госдумы предложили снизить НДС на продукты, лекарства и детские товары

Егор Провоторов
Общество
Депутаты Госдумы предложили снизить НДС на продукты, лекарства и детские товары
Фото: Пресс-служба Госдумы

Группа депутатов парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым в четверг, 17 ноября, внесет в Госдуму законопроект о снижении до 5 процентов ставки налогообложения на социальной значимые товары, включающие в себя продовольствие, детские товары и лекарства.

Поправки рассчитывается внести в Налоговый кодекс страны. В пояснительной записке к документу указано, что пониженная ставка обязана распространяться на «важнейшие продовольственные товары», а также на периодические печатные издания.

— Эти адресные меры поддержки позволят преодолеть социальное неравенство, а также простимулируют экономический рост, — заявил Миронов ТАСС.

По словам парламентариев, предлагаемые меры направлены в первую очередь на поддержку наименее обеспеченных домохозяйств, чья доля расходов на продукты составляет более 40 процентов от общего объема расходов.

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении ставки НДС в размере нуля процентов для туроператоров, чтобы снизить налоговую нагрузку в индустрии.

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