Медведев проиграл второй матч кряду и вылетел с итогового турнира в Турине

Фото: shutterstock

Российский теннисист Даниил Медведев уступил вторую встречу кряду на итоговом турнире в итальянском Турине и потерял все шансы на выход в полуфинальный раунд престижных соревнований.

Россиянин, побеждавший на этом турнире в 2020 году, уступил в среду, 16 ноября, греческому теннисисту Стефаносу Циципасу в трех сетах — 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7). Примечательно, что в третьем сете Медведев вел со счетом 5:4 и имел матчпоинт, однако не сумел одержать победу, уступив на тайбрейке.

В последнем, ничего не решающем для него матче группового этапа отечественный теннисист сыграет с сербом Новаком Джоковичем, у которого на турнире уже две победы в двух матчах.

На прошлой неделе стало известно, что российская спортсменка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла у представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой в финальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Форт-Уэрте (США, штат Техас). Общий призовой фонд турнира составляет пять миллионов долларов.