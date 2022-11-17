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Российская Федерация войдет в четверку мировых держав, которые станут основателями нового миропорядка. Таким мнением в статье для американского издания The Hill поделился профессор международных отношений Эндрю Лэтэм.

Сложившиеся по окончанию Второй мировой войны мировые правила отвечали только интересам Соединенных Штатов, однако теперь ситуация изменилась кардинально, уверен специалист.

Управляющие мировой экономикой институты «шатаются» под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, пишет эксперт. При этом НАТО и Евросоюз испытывают «беспрецедентные центробежные силы», из-за которых рискуют быть разорванными на части.

Новый баланс предстоит выстраивать очень долго, уверен Лэтэм. Порядок теперь не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона, он впредь не будет отражать только лишь американские ценности и интересы, убежден профессор.

— Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов, — приводит слова обозревателя РИА Новости.

Накануне стало известно, что Запад полагает, что одержал над Россией «великую победу» в ООН. однако это ошибочное мнение, уверены обозреватели портала Newsweek.