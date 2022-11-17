«Коммерсантъ»: Лавров не дал сделать итоговый документ G20 «откровенно антироссийским»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Саммит государств «Большой двадцатки» завершился на индонезийском острове Бали, по его итогам было опубликовано совместное заявление.

Одной из главных тем встречи стал конфликт на Украине, хотя президент Индонезии Джоко Видодо несколько раз пытался перевести тему в сторону ситуации в мировой экономике и вопросов взаимного сотрудничества. Также горячие дискуссии вызвал инцидент с падением украинским ракет в Польше.

Российская делегация, которую возглавил глава МИД страны Сергей Лавров. Ему удалось добиться определенных результатов по коммюнике, пишет газета «Коммерсантъ». Итоговый документ не стал «откровенно антироссийским манифестом».

При этом западные государства настаивали на включении в заявление формулировки о том, что многие делегации якобы осудили Москву из-за украинского кризиса. Однако конкретный список этих стран не указывался.

По словам индонезийского лидера, его страна в текущем году искала возможность сохранить G20 в привычном составе. Теперь председательские полномочия перешли премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Во время саммита президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны, его формула состоит из 10 шагов. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность.