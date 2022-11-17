Чем опасна установка заблокированных приложений, которую предлагают купить в интернете

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Покупка переноса или установки на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store, у частных лиц и компаний может обернуться кражей персональных данных и установкой вредоносного программного обеспечения на устройство. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

По его словам, никогда нельзя соглашаться на предоплату за любые услуги, которые предлагают купить в интернете.

— В первую очередь при заказе таких услуг нельзя переводить предоплату. Например, мошенники могут убедить человека оплатить дорогу до места встречи. Это самый популярный трюк. После отправки денег недобросовестный продавец перестанет выходить на связь, а клиент лишится своих денежных средств. К сожалению, многие продолжают вестись на эти банальные схемы, — рассказал Вакулин.

Эксперт отметил, что удаленное приложение из App Store, скачивается очень простым способом. Нужно зайти в аккаунт iCloud, где ранее было установлено приложение и выгрузить его оттуда. Эта услуга актуальна для тех, кто ранее никогда не скачивал данное приложение или купил новый телефон.

Важно помнить, что при передаче телефона другому лицу, необходимо удалить или перенести личные фотографии, чтобы защитить их от копирования, предупредил специалист:

— Если передать телефон на какой-то определенный срок, чтобы человек установил вам нужные приложение, мошенник может залезть в вашу фотогалерею. Cнимки могут скопировать на другой носитель. Чтобы это предотвратить, нужно переместить фото в облачное хранилище или на другое устройство, а с телефона удалить их. Однако с помощью резервной копии их могут восстановить. Я рекомендую выйти из iCloud, — сказал собеседник «ВМ».

Вакулин подчеркнул, что личную информацию из телефонных заметок также могут украсть:

— Многие люди оставляют в заметках пароли от социальных сетей. Человек, который будет устанавливать приложения, может украсть личную информацию пользователя и воспользоваться ею в корыстных целях. В данном случае нужно почистить телефон и установить двухфакторную аутентификацию.

Специалист отметил, что мошенники могут заблокировать смартфон, если его пользователь не выйдет из чужого облачного хранилища.

— Также на телефон могут установить чужой iCloud. У мошенников появится доступ к личным фотографиям, документам и другой информации. Более того, они смогут удаленно заблокировать телефон. Именно поэтому из чужого облачного хранилища нужно выйти и зайти под своими данными после завершения процедуры установки приложений, — сказал Вакулин.

Также эксперт по кибербезопасности предупредил, что мошенники могут установить вредоносное ПО и вирусы на смартфон. Существуют программы для удаленного доступа, которые позволяют прослушивать телефонные звонки.

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