«Ласточка» станет почти полностью производиться в России с 2023 года

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Поезда типа «Ласточка» станут почти полноценно производиться из российских комплектующих с 2023 года. Об этом журналистам в четверг, 17 ноября, сообщил председатель совета директоров компании «Синара — транспортные машины» Александр Мишарин.

Соответствующее заявление функционер сделал на полях форума «Транспорт России». Его компания дала обещание представить опытный образец поезда на электрическом двигателе в следующем году.

— «Ласточка» тоже продвинулась здорово и тоже российская со следующего года становится практически полностью, — отметил Мишарин в интервью ТАСС.

В начале октября стало известно, что еще два электропоезда класса «Стандарт плюс» появились на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). При этом за три месяца Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) обновила 10 поездов на этом направлении.

До этого сообщалось, что в рамках подготовки к запуску МЦД-3 на будущем диаметре обновляют подвижной состав. Парк поездов на МЦД в Москве является самым молодым в Европе.