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Бирюков: Выполнено 40 процентов работ по капремонту корпуса № 20 Боткинской больницы

Евгений Жуков
Город
Бирюков: Выполнено 40 процентов работ по капремонту корпуса № 20 Боткинской больницы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к20 Карта всех событий

Сотрудники Комплекса городского хозяйства выполнили 40 процентов работ по капитальному ремонту корпуса № 20 Боткинской больницы. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году, к началу работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, — сказал представитель мэрии.

Он также отметил необходимость проведения работ по перепрофилированию здания. После завершения ремонта в нем откроют урологический центр.

Поскольку системы электро- и водоснабжения, а также отопления и канализации, установленные в здании, исчерпали свой ресурс, в текущий момент специалисты осуществляют их замену.

В рамках проекта выполнены работы по усилению фундамента, укреплению дверных проемов и установке стояков центрального отопления с первого по четвертый этаж, замене покрытия кровли, оборудованию конструкций входных групп и крылец, пояснил Бирюков. Капитальный ремонт объекта планируется завершить летом следующего года.

До этого руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай рассказал, что строительство поликлиник по новому московскому стандарту активно ведется в столице. Все новые медучреждения будут оформлены в едином дизайне и оснащены самым современным оборудованием.

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