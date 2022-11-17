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Более 3,5 тысячи жителей севера Москвы получили квартиры по реновации с начала года

Георгий Соланович

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 3,5 тысячи жителей севера Москвы получили квартиры по реновации с начала года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 3,5 тысячи жителей САО получили квартиры по программе реновации с начала года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 17 ноября.

— Переселение жителей по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. С того момента город предложил новые квартиры жителям 54 старых домов. Более десяти тысяч москвичей уже переехали в новое жилье, из них 3,6 тысячи — с начала 2022 года, — сказал Гаман.

По его словам, в Бескудниковском районе расселили 18 домов, в Западном Дегунине — 11, в Дмитровском — 9, в Коптеве, а также Войковском, Головинском и Тимирязевском районах — по 14.

В Молжаниновском районе полностью расселили две ветхие постройки. Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что для переселения жителей в САО передали под заселение еще 25 новостроек. В ближайшее время жители получат квартиры в доме на Дмитровском шоссе — туда смогут переехать более 260 человек.

До этого сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации по улице Перовской. Его общая площадь составит порядка 11,8 тысячи квадратных метров.

Жилье Сергей Левкин Максим Гаман Москва Реновация
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