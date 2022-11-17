Ефимов: В Москве реализуется 20 проектов комплексного развития территорий

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В столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров, где планируется строительство производств, школ и других объектов, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные власти утвердили проекты развития дополнительных четырех участков, реорганизацией которых займутся такие городские структуры, как Московский фонд реновации, казенное предприятие «Комплексное развитие территорий» и акционерное общество «ОЭЗ «Технополис Москва».

— В редевелопмент этих участков вложат около 633 миллиардов рублей. Там возведут 6,8 миллиона квадратных метров недвижимости, — отметил Ефимов.

Московский фонд реновации займется реорганизацией территорий бывших промзон «Северянин» и «Кирпичные улицы». КП «Комплексное развитие территорий» реализует редевелопмент части бывшей промзоны «Западная водопроводная станция», а акционерное общество «ОЭЗ «Технополис Москва» — производственной зоны «Алабушево».

В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что общая площадь четырех участков превышает 28 гектаров.

На данных территориях построят порядка 600 тысяч «квадратов» недвижимости, что позволит создать в столице около шести тысяч дополнительных рабочих мест.

До этого Ефимов рассказал, что до конца этого года в столице определят инвесторов для реализации пяти проектов комплексного развития территорий.

Благодаря проектам в городе появится почти 16 тысяч новых рабочих мест, а в городской бюджет будет ежегодно поступать свыше 5,2 миллиарда рублей. Участки расположены в районах Ярославский, Восточное Дегунино, Новогиреево, Отрадное, а также Чертаново Южное.