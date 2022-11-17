Алгоритмы оказания онкологической помощи утвердили в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичное медицинское сообщество разработало алгоритмы оказания помощи при онкологических заболеваниях — клиентских путей — от диагностики до завершения наблюдения. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Онкологический диагноз — это всегда стресс, поэтому очень важно, чтобы у пациента было понимание, что делать, а также четкое представление о том, какая медицинская помощь ему будет оказана. Эту задачу как раз и решают клиентские пути, разработанные московским профессиональным онкологическим сообществом, — отметила она.

По словам Анастасии Раковой, клиентские пути представляют собой понятные и подробные инструкции для врачей и пациентов. Они стали дополнительным шагом в развитии ценностно ориентированного подхода в системе здравоохранения Москвы, когда здоровье, качество жизни и эмоциональное состояние пациента находится в центре внимания, резюмировала заммэра.

Клиентские пути представляют собой подробное описание каждого этапа диагностики и лечения, в том числе операций, химиотерапии и необходимых исследований. В них прописаны требуемые приемы специалистов, список исследований и их сроки, максимальное время прохождения каждого этапа и другое. После завершения лечения пациента ставят на диспансерный учет и он продолжает наблюдаться у врачей и проходить необходимые обследования. Динамику показателей будет контролировать лечащий врач, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что столичные власти выделили 1,3 миллиарда рублей на оплату медицинской помощи онкобольным, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелыми травмами. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.