Собянин выделил 1,3 миллиарда рублей на оплату медпомощи пациентам с онкологией и сердечно-сосудистыми болезнями

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти выделили 1,3 миллиарда рублей на оплату медицинской помощи онкобольным, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелыми травмами. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.

Как уточняется, средства будут направлены на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности: онкология и трансплантация; сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия при оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Помимо этого, часть денег пойдет на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС по профилям «гематология» и «радиотерапия в условиях дневного и круглосуточного стационаров», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 12 ноября, Собянин сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник. Мэр отметил, что до конца текущего года будут сданы еще 11 объектов. Среди них три поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.

Накануне Собянин рассказал, что инвесторы благодаря расширению программы «1 рубль за квадратный метр в год» могут восстановить здание и разместить в нем гостиницу по льготной ставке. По его словам, после выставления нежилой недвижимости на аукцион победитель заключает с правительством столицы соглашение на 20 лет.