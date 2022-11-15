Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин выделил 1,3 миллиарда рублей на оплату медпомощи пациентам с онкологией и сердечно-сосудистыми болезнями

Араз Салехов
Город
Собянин выделил 1,3 миллиарда рублей на оплату медпомощи пациентам с онкологией и сердечно-сосудистыми болезнями
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти выделили 1,3 миллиарда рублей на оплату медицинской помощи онкобольным, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелыми травмами. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.

Как уточняется, средства будут направлены на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности: онкология и трансплантация; сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия при оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Помимо этого, часть денег пойдет на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС по профилям «гематология» и «радиотерапия в условиях дневного и круглосуточного стационаров», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 12 ноября, Собянин сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник. Мэр отметил, что до конца текущего года будут сданы еще 11 объектов. Среди них три поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.

Накануне Собянин рассказал, что инвесторы благодаря расширению программы «1 рубль за квадратный метр в год» могут восстановить здание и разместить в нем гостиницу по льготной ставке. По его словам, после выставления нежилой недвижимости на аукцион победитель заключает с правительством столицы соглашение на 20 лет.

Медицина Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте