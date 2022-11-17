Москвичам рассказали о благотворительных фондах, спасающих жизни недоношенных детей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей, столичные Некоммерческие организации (НКО) поддерживают таких малышей и организовывают онлайн-школы, открывают горячие линии для родителей, а также помогают обеспечить им дорогостоящее лечение для полноценного развития.

Такой организаций является благотворительный фонд «Провидение», который помогает оплатить инъекции, необходимые в первые дни жизни, чтобы предотвратить потерю зрения. Детей, родившихся раньше срока поддерживают здесь на всех стадиях — от инъекции ботокса при косоглазии и нистагме до подбора специальных очков.

Для родителей же работает психологическая служба фонда, которая проводит для них вебинары и консультации.

Другой благотворительный фонд — «Подари солнечный свет», он оказывает материальную, психологическую и социальную поддержку семьям, у которых родился ребенок раньше срока. Также организация оказывает помощь российским перинатальным центрам и развивает адаптивный спорт, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно неонатолог, доктор медицинских наук Елена Кешишян рассказала, как спасают недоношенных младенцев. По ее словам, во всем мире рождается примерно одинаковое количество недоношенных детей, их доля от пяти до шести процентов из всех родов.